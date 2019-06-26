В 2020 новая макаронная фабрика станет экспортером агропродукции в Кузбассе

Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» был представлен заместителем губернатора Алексеем Харитоновым в Совете народных депутатов Кемеровской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Компания «КДВ-АГРО» планирует запуск в 2020 году крупнейшей за Уралом фабрики по производству макаронных изделий. После запуска она станет одним из ключевых экспортеров продукции агропромышленного сектора.

В Яшкинском районе будет расположено предприятие. Там же, где функционирует кондитерское производство.

«Это будет мощнейшая макаронная фабрика за Уралом, которая будет ориентирована на экспорт», — отметил Харитонов.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, «КДВ-АГРО» инвестирует в строительство и запуск производства 1,2 млрд рублей. Строительство цеха находится в стадии завершения. Мощность макаронной фабрики составит 50 тыс. тонн готовой продукции в год.

В планах — реализация готовой продукции на внутренних и внешних рынках, а также в странах ближнего зарубежья, где есть спрос на подобные продовольственные товары.