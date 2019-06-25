Впервые в Кузбассе редакция культового журнала «Наш современник» проводит школу писательского мастерства

В ней принимают участие 20 литераторов со всей Сибири, 7 из которых — кузбассовцы.

Рифма, образ, замысел. Здесь с российскими мэтрами литературы кузбасские самородки анализируют, рассуждают и совершенствуют своё слово. Первое стихотворение Мария Берестова придумала по дороге из музыкальной школы. Как ей казалось — случайно. Сегодня Маша — лауреат премии Виктора Петровича Астафьева. И самый юный поэт в школе мастерства молодых писателей.

Участников со всей Сибири отбирала редакция журнала «Наш современник». Прислать свои произведения могли все желающие. Отбор прошли единицы.

С проектом «Школа мастерства молодых писателей» журнал «Современник» с 2008-го путешествует по всей России, ищет таланты в регионах. В этом году добрались и до Сибири.

По итогам занятий мэтры выберут 2 прозаиков и 2 поэтов, которые смогут принять участие в форуме молодых писателей России, стран СНГ и Дальнего зарубежья. Он пройдет в сентябре в Ульяновске. Также они получат право публиковать своё творчество на страницах «Нашего современника». Наравне с Виктором Астафьевым и Захаром Прилепиным.