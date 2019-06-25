В Новокузнецке прошёл антиалкогольный рейд

Табу наложено на фейерверки, стеклотару. Есть ограничения даже в организации выпускных на водных объектах. Но всё это мало трогает рядовых кузбассовцев. Кроме одного — запрета алкоголя. Этот однодневный «сухой» закон рикошетом задел всех без исключения. Но это – юридически. А что по факту? Стало ли в Новокузнецке 25-е июня днём без алкоголя — проверяли в ходе рейда.

Акция нынче — единая на всю область. Никаких плюсов — сплошной ноль. Хотя, судя по контрольной закупке, для некоторых областной закон не писан. Напитки любой крепости неприкрыто сияют в витрине. И получается — почти законно. Полицейских не даром волнует тонкость — открыт напиток или в нетронутой упаковке. Есть нюанс — предприятиям общепита продажа разрешена даже в эти запретные дни. Вот и выходит — одним ничего, а другим — вся городская клиентура. Главное, что в лицензии написано.

Из проверенных предпринимателей — большинство всё-таки ответственные. Некоторые и вовсе укутали запрещённый на сутки товар с верху до низу. День трезвости с головы до пят. Кстати, ближайший ожидается уже в этот четверг. День молодёжи. Ясно, что за пару дней прореху в законе никто не устранит. Конечно, люди сами могут звонить и в полицию, и в администрацию области. Но, похоже, на местах ухищрения готовы укрывать сколько угодно.