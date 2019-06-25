Сразу на линию. В регионе продолжают обновлять парк общественного транспорта

35 новых автобуса марки ПАЗ отправились из областного центра в города и районы Кузбасса. Ключи от новой современной техники получили представители 16 автотранспортных предприятий территорий Кузбасса.

У автобусов сегодня — первый рейс. Причём сразу междугородний. Из Кемерова они отправляются в 13 городов и 4 района Кузбасса. Каждая из 35 машин — часть реализуемой в Кузбассе программы обновления пассажирского транспорта. Перед выездом на линию, проверка всех систем новичка.

Водители осматривают и принимают машины. Все сидения в салоне оснащены ремнями безопасности. Автобусы укомплектованы кнопкой спутниковой навигационной системы ЭРА-ГЛОНАСС и тахографами. Пассажиры оценят «северное» исполнение ПАЗов зимой — салон в автобусах будет тёплым. В городах ждут новые машины.

Обновление транспорта — работа поэтапная, масштабная и финансово затратная. Но она остаётся в числе приоритетных задач областных властей. В прошлом году на средства регионального бюджета приобрели 133 новых автобуса. В этом году парк пассажирских автобусов Кузбасса обновит ещё 152 единицы. Затраты составят порядка 1 млрд рублей.

Первую партию из 15 автобусов распределили по маршрутам в апреле. И вот теперь — вторая партия. Обновление кузбасских автобусов продолжается.