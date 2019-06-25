1 миллиард рублей. Такую сумму власти региона направят в 2019 году на обновление пассажирского автопарка

35 новых автобусов марки ПАЗ отправились из областного центра в города и районы Кузбасса. Ключи от новой техники получали представители 16 автотранспортных предприятий территорий региона.

Каждая из 35 машин – часть реализуемой в Кузбассе программы обновления пассажирского транспорта.

Работа поэтапная, масштабная и финансово затратная. Но она остаётся в числе приоритетных задач областных властей. В прошлом году на средства регионального бюджета приобрели 133 автобуса. В это году поступят ещё 152. Затраты составят порядка 1 млрд рублей.

Первую партию из 15 автобусов распределили по маршрутам городов и районов в апреле. И вот теперь — вторая партия. Обновление пассажирского транспорта в Кузбассе продолжается.