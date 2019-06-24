Подарок родному городу и к турниру «Шахтёрская слава» готовят выпускники одной из школ Ленинского района Кемерова

Они разработали проект спортивного зала для вольной и греко-римской борьбы, организовали работы по строительству. Сегодня здесь готовят основание здания. Стройка идёт ударными темпами.

Пока красавец спорт центр можно увидеть только в макете, но уже сейчас на территории школы — котлован и горы строительной арматуры и бетонных плит. Работа идёт полным ходом: качественно и быстро. Уже к октябрю возведут стены, установят крышу. За ходом строительства смогут наблюдать участники и гости традиционного турнира «Шахтёрская слава».

Новый зал станет настоящей находкой для юных кузбасских спортсменов. Здесь смогут заниматься ребятишки с десятилетнего возраста. Условие — справка от врача и успешная сдача нормативов. Вместимость — до 100 человек в день.

Занятия будут проводиться бесплатно. И не случайно, что строительство ведётся именно в Ленинском районе города. Здесь много молодёжи, которая сможет заниматься красивыми олимпийскими видами спорта.