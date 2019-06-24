Дню молодёжи посвящается. В Кемерове дан старт областной предпраздничной акции «Время быть молодым»

Творческий отряд учащейся и рабочей молодёжи отправился в поездку по Кузбассу. Запланировано пять крупных мероприятий.

Необычный формат. 16 направлений. Пять крупных остановок с насыщенной программой и концертами. Такой в 2019 году будет в Кузбассе молодёжная неделя. Добровольчество, творчество, экология, здоровье, интеллект. Этим темам будут посвящены тематические встречи, мастер-классы, беседы, лекции. Скучать не придётся, уверяют организаторы. Одновременно будут действовать несколько площадок.

Коллектив в творческой бригаде подобрался креативный, молодой, но вместе с тем — опытный. Каждому из спикеров по направлению есть, чем поделиться со сверстниками из соседних городов и посёлков. Лучший способ для этого — тематические акции, флешмобы, встречи, конкурсы, квесты. Концерты — для души, хотя тоже помогут наглядно продемонстрировать, как организовать отличный праздник.

Сегодня ребят встречали в Калтане. 26 июня, в среду, яркий автобус с яркими талантливыми молодыми активистами на борту сделает творческую остановку в Мариинске. Затем — Ленинск-Кузнецкий, посёлок Трудармейский Прокопьевского района. Финал — в Кемерове 29 июня, в День молодёжи. В течение дня — праздник на бульваре Строителей. Вечером здесь же состоится концерт.