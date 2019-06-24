Всероссийская акция «Горсть памяти» и захоронение останков рядового красноармейца прошли в Новокузнецке

В южной столице региона в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия прошли на Редаковском кладбище у мемориала «Братской могилы».

Тринадцать сгибов и сложенный флаг — как символ вечной жизни в памяти людей. Эту церемонию родственники рядового красноармейца Алексея Спиридонова ждали 78 лет. Все это время солдат считался без вести пропавшим. В 41-ом году его призвали в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Но пройти всю войну Алексей Спиридонов не смог. В 42-ом в Ленинградской области погиб в бою. И только спустя почти 80 лет его наконец нашли.

В раскопках принимал участие заместитель командира поискового отряда «Курск» Олег Гришин. Именно он и обнаружил останки. Рядом поисковики обнаружили и смертный медальон. В этот же день его вскрыли и развернули вкладыш. Так удалось установить личность погибшего солдата.

По всей стране начались поиски родственников. Спустя два месяца их удалось найти в Кузбассе. В 60-е годы в Новокузнецк на строительство города приехал его сын Дмитрий Спиридонов. Сейчас здесь живут уже внуки и правнуки красноармейца. Весть о том, что их без вести пропавшего деда нашли стала настоящей неожиданностью.

Спустя 78 лет рядового красноармейца Алексея Спиридонова похоронят рядом с могилой сына. А из списка без вести пропавших во время Великой Отечественной войны исчезнет еще одно имя.

У мемориала «Братская могила», где прошла траурная процессия, состоялась и всероссийская акция «Горсть памяти». В торжественной обстановке у захоронения произвели забор земли. Специальный контейнер с воинскими почестями отправят в Москву. Его разместят в гильзе артиллерийского снаряда и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме Новокузнецка к акции присоединились еще 4 кузбасских города — Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Мариинск.