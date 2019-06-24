22 июня по всей России прошли акции памяти, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня 1941-го началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Она коснулась каждой семьи россиян. Через 74 года после ее окончания жители региона пришли к памятнику Героям-кузбассовцам, чтобы поклониться и возложить цветы.

В руках — гвоздики, в глазах — неимоверная боль. На фронт ушли более 300 тысяч кузбассовцев. Практически каждый второй не вернулся домой с поля боя.

Уже 74 года мы живём без войны. И должны помнить и хранить в сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мирное небо и свободу.