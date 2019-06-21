Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1. В Междуреченске природоохранные службы ведут борьбу с браконьерами, которые начали преждевременный сбор кедровых шишек. Официально сезон будет открыт через месяц. Браконьеры нарушают не только закон, за которым последует штраф. Самое главное — они нарушают экосистему леса. Семена для будущих лесов не успевают созревать, страдают молодые кедры.

2. Отдохнуть и научиться чему-то новому. В лагере «Таёжный» киселёвские мальчишки и девчонки проводят необычные каникулы. Эта смена была посвящена конструированию и мультипликации. Ребята из технических и творческих объединений Киселёвска в течение десяти дней были погружены в увлекательный творческий процесс, который завершился защитой дипломов.

3. Синоптики обещают хорошую погоду. Планируете выходные на природе? Будьте осторожны! Клещи сохраняют активность, сообщают специалисты Управления Роспотребнадзора. С начала тёплого сезона в больницы Кемеровской области с жалобами на присасывание насекомых обратились больше 18 тысяч человек. Из них 4 тысячи — дети и подростки до 17 лет. За последнюю неделю в медучреждения региона с укусами клещей обратилось около 4,5 тысяч пострадавших. Если клещ присосался, важно, как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.