Закон об оскорблении власти

В ходе прямой линии блогер Роберто Панчвидзе рассказал, что по этой статьей привлекли уже 6 человек. Владимир Путин заявил, что люди имеют право критиковать политиков разного уровня. Также президент заявил, что в других государствах за оскорбление власти вводится уголовное наказание. В России только административная.

«В этом законе речь не идет о критике власти. Люди должны и имеют право обращать внимание на проблемы во властных институтах. Закон направлен на другое – на борьбу с оскорблениями символов государства. Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня», – ответил Путин на вопрос о рамках данного закона.