В Москве открылся III Форум социальных инноваций регионов — крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем. Более трёх тысяч участников со всей России — представители власти, бизнеса, науки и лучшие эксперты. В центре внимания — национальные проекты и инновационное развитие социальной сферы. Форум впервые проходит в открытом формате.

Делегация Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым принимает участие во всех ключевых мероприятиях Форума. Основные площадки -пленарное заседание с участием членов правительства, сенаторов и депутатов Государственной думы РФ, а также стратегическая сессия «Информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере» и экспертная сессия «Новые подходы и возможности межведомственного и межсекторного взаимодействия в реализации социальной политики». Спикерами от Кузбасса на Форуме кроме губернатора также выступят заместитель губернатора по социальной политике Елена Малышева, начальник департамента охраны здоровья населения Михаил Малин, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева.