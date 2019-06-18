В течение трёх дней в областном Совете народных депутатов будут обсуждать ход реализации национальных и региональных проектов

Представители исполнительной власти, эксперты, общественники, в том числе представители молодёжных движений региона и депутаты действующих фракций, обсудят ход реализации 44 государственных региональных проектов в рамках 11 национальных проектов. На эти цели только в течение 2019 года планируется направить свыше 24 млрд рублей. Значительная часть средств поступит в регион из федерального бюджета.

Депутаты Облсовета планируют заслушать доклады руководителей профильных департаментов, специалистов и экспертов, ответственных за реализацию нацпроектов.

Следующая задача, которую ставят перед собой депутаты на ближайшее время — обсудить качество реализации нацпроектов с населением. Цель — получить обратную связь. А на октябрь намечен Всекузбасский съезд-форум депутатов всех уровней, который станет итогом обсуждений национальных проектов с кузбассовцами.