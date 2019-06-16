«Компромиссов в безопасности не будет». Сергей Цивилев посетил ТЦ «Аврора»

Напомним, здание кемеровского ТЦ закрыли в апреле 2018 года по результатам проверок на предмет пожарной безопасности после трагедии в «Зимней вишне». Тогда выдвинутые требования оказались непосильными для прошлого собственника. С недавних пор инициатива доработок и ввода в эксплуатацию взята под контроль нового владельца.

Работы по обновлению фасада здания начались в середине мая. Одна из задач — соответствие экстерьеру — строящемуся неподалеку Президентскому кадетскому училищу. После сдачи лицевой части, что планируется к концу лета, будут проводиться работы внутри помещений с отделкой уже под арендаторов.

Направленность торгового центра также планируется остаться развлекательной, ориентированной на семейный отдых. Все развлечения для детей будут находиться не выше второго этажа.