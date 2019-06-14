Тимур Иванов оценил ход строительства президентского кадетского училища

Замминистра обороны вместе с губернатором Сергеем Цивилевым осмотрел основные объекты – кпп, учебный корпус, медпункт и будущий спортивный комплекс. Некоторые помещения уже укомплектовываются мебелью и оборудованием. Первых курсантов училище готово будет принять уже с сентября этого года.

Тимур Иванов отметил высокую степень готовности объекта и рассказал об отличительных особенностях кузбасского президентского кадетского училища. Одно из них, это строительство с учетом климатических условий региона. Корпуса будут соединять галереи, которые позволят перемещаться без выхода на улицу, что важно в зимний период. Второе, это направленность обучения, основной упор которого будет связан с освоением курсантами IT – технологий, поэтому учебный процесс будет оснащен передовой техникой.