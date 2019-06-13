В защите экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения

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В воскресенье медицинские работники отметят профессиональный праздник
В разгар летних каникул в школе №36 областного центра устроили дегустацию новинок для меню столовой
В областной администрации подвели промежуточные итоги реализации национальных проектов в Кузбассе
Правительство Кузбасса обсудило с руководством "РЖД" дальнейшее взаимодействие
В деревне Шевели Крапивинского района после капитального ремонта открылась средняя школа
В Кемерове завершается строительство дома, в котором получат квартиры 28 детей-сирот
В Новокузнецке завершилась благотворительная акция, в которой приняли участие 18 школ города