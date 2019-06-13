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В защите экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения

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В защите экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения, в том числе и кадровые. Такую принципиальную позицию властей озвучил губернатор на встрече с главой Мысков Дмитрием Ивановым. Мэр был приглашен в обладминистрацию для разбора чрезвычайного происшествия, возникшего на разрезе «Кийзасский», где произошел сход породы бортового отвала. В результате пострадали опоры линий электропередач, также было перекрыто русло реки Большой Кийзас. По мнению губернатора, такой ситуации не должно было возникнуть. Это говорит о слабой позиции городской администрации в отношении предприятия по защите интересов горожан.

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