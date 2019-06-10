Столица областного Дня шахтёра-2019 готовится к торжеству

Ход работ по преображению города накануне проверил областной штаб под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. Делегация оценила темпы строительства и качество нового дорожного полотна по трассе «Белово — Гурьевск». Также в районном центре на всех запланированных участках идёт ремонт улиц.

Подарком к празднику для жителей района станет Сквер металлургов на пересечении улиц Ленина и Коммунистическая. Ремонтные работы идут рядом с парком во Дворце культуры, зоне отдыха областного значения «Салаирские плёсы». К празднику преобразится и город Салаир.