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Столица областного Дня шахтёра-2019 готовится к торжеству

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Ход работ по преображению города накануне проверил областной штаб под председательством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. Делегация оценила темпы строительства и качество нового дорожного полотна по трассе «Белово — Гурьевск». Также в районном центре на всех запланированных участках идёт ремонт улиц.

Подарком к празднику для жителей района станет Сквер металлургов на пересечении улиц Ленина и Коммунистическая. Ремонтные работы идут рядом с парком во Дворце культуры, зоне отдыха областного значения «Салаирские плёсы». К празднику преобразится и город Салаир.

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