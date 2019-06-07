Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1. Руководители города и служб жизнеобеспечения Прокопьевска продолжают еженедельные объезды территорий. На этот раз побывали на будущей строительной площадке, где возведут новые жилые дома. Под застройку определили территорию широкой дороги на улице Гайдара. Данная проезжая часть не особо востребована автолюбителями. Вместе с тем, на внушительном по площади участке есть все необходимые инженерные сети. Планируют построить семь современных пятиэтажек на 315 квартир.

2. В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Юрге прошло праздничное открытие скейт-парка. Эта площадка стала первым объектом в программе реновации парка «Кировский». Территорию продолжат благоустраивать. В перспективе установка здесь спортивной площадки, сцены, верёвочного парка и зоны отдыха.

3. По информации областного департамента угольной промышленности, в первую неделю проведения традиционной кузбасской акции бесплатное топливо получили 276 нуждающихся семей. По адресам уже доставлено более тысячи тонн угля. Отгрузка идет в Ленинске-Кузнецком и Полысаево, Беловском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком и Прокопьевском районах. Бесплатно уголь получают такие категории как: старшее поколение с размером пенсии не более 150% прожиточного минимума, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, которые не имеют льгот на приобретение угля по федеральному или региональному законодательству.

4. Уникальные кадры обнаружили сотрудники заповедника «Кузнецкий Алатау» при просмотре фотоловушек. В объектив одной из них попали волки. Камера запечатлела фрагменты охоты. Пара хищников пыталась загнать марала. Но, судя по всему, удача улыбнулась всё-таки оленю. Слишком уж грустным выглядели серые, снова попав в объектив.