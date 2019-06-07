Кузбасский «Кванториум» открыл летнюю смену

В школу летом. Причём занятия предполагаются довольно серьёзные. Прикладные. Но приходят сюда школьники с большим желанием. И это не фантастика. Точнее фантастика, которая стала реальностью.

Хай-тек цех. Настоящая лаборатория будущего. В Кузбасском детском технопарке стартовал проект «Инженерные каникулы». Трёхнедельная программа насыщена занятиями по робототехнике и электронике. Школьники от 9 до 17 лет будут учиться работать лазером, создавать карты с помощью дронов. И это далеко не всё. Кванторианцы уже занялись созданием проектов городов будущего. А ещё — с помощью 3D-принтеров моделируют, а затем печатают сувениры и полезные в быту предметы.

«Кванториум», как база для современного дополнительного образования, создан всего полгода назад. За это время на необычных лекциях, курсах, занятиях и мастер-классах побывало около тысячи школьников. За три летних месяца число юных студентов детского технопарка вырастет ещё на двести человек.