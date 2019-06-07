Сергей Цивилев презентовал «Чистый уголь — Зеленый Кузбасс»

Губернатор рассказал о разработке регионального экологического стандарта, необходимости инвестиций в «зеленую» экономику, развитии транспортной инфраструктуры, применении высокотехнологичных услуг рекультивации, современных системах добычи угля и робототехники, энерго- и ресурсосбережении, а также развитии науки региона.

В Кузбассе уже разрабатывают и реализуют программы по улучшению экологии. Профильные специалисты занимаются очисткой сточных вод до состояния ГОСТ в рамках проекта «Чистая питьевая вода», дегазацией и утилизацией шахтного метана, разрабатывают безлюдные технологии добычи угля и экономичного карьерного транспорта – троллейные системы для самосвалов. Это проект международной кооперации, в раках которого уже собран первый автосамосвал «Либхерр Т264».

Губернатор выразил уверенность, что улучшит экологическую ситуацию разработка и утверждение первого в России экологического стандарта Кузбасса. На сегодняшний день у региона отсутствует законодательное право влиять на выдачу лицензий на участки недр. Предприятия располагаются близко к населенным пунктам, и сейчас рекомендательные справочники определяют санитарно-защитную зону на расстоянии 1 км. Региональный экологический стандарт обосновывает необходимость минимального расстояния от жилья до земельного отвода разреза – 2 км.