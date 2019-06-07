Вниманию водителей! Обязательное лицензирование автобусных перевозок вступило в силу с 1 марта

Около 800 кузбассовцев уже подали необходимые документы. А те, кто не успеет это сделать в ближайшие три недели, могут получить штраф.

Теперь абсолютно все перевозчики должны получить лицензию на транспортные средства, имеющие восемь и более пассажирских мест. Сюда относят школьные, междугородние автобусы, маршрутное такси.

Для получения лицензии требуется минимальный пакет документов: заявление, копия договора на проведение медосмотра и приказ о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. А далее инспектор Ространснадзора проведет проверку и примет решение.

Остается менее месяца до 1 июля, когда перевозки пассажиров без лицензии будут ограничены. К нарушителям применят меры административного воздействия. Штраф составит от 50 тыс. для граждан и до 400 тыс. рублей для юридических лиц.