В Новосибирской области прошли испытания на право ношения крапового берета среди бойцов Росгвардии со всей Сибири

На тяжёлый экзамен отправились и кемеровчане из отряда специального назначения «Кузбасс».

Потеря амуниции — сход с дистанции. Бойцы несут ее даже в зубах. Взрывы. Плохая видимость. Пересеченная местность. 20 килограммов снаряжения. Испытание на право ношения крапового берета — настоящий экзамен на стойкость, выносливость и силу. Духовную и физическую.

12-километровый марш-бросок, огненно-штурмовая полоса, осмотр навыков скоростной стрельбы на фоне утомления, штурм высотных зданий, выполнение акробатических упражнений и 4 комплекса рукопашного боя. Из 50 бойцов до финиша дошли только 11. Трое из них — кузбассовцы.

На суровый экзамен вместе с кузбасским спецназом отправились учащиеся 74-ой кемеровской школы. Там была создана группа специального назначения «Стальная рысь». В нее вошли учащиеся старших классов. Девять юнармейцев одними и из первых увидели, как проходит экзамен на выносливость. А самые смелые шли рядом с бойцами.

После тяжелых испытаний — награждение. Те, что сошли с дистанции, могут попробовать свои силы через год. А самые стойкие шагают по плацу, чтобы наконец получить заветный краповый берет.

К тяжелым испытаниям бойцы готовятся годами. И краповый берет для спецназовца — не просто головной убор. Носить его достойны только лучше.