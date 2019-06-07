Правительство Кемеровской области заключило соглашение с Минспорта РФ

Подписанное соглашение предусматривает развитие приоритетных и базовых видов спорта Кузбасса, спорта для лиц с нарушениями здоровья, развитие спортивной инфраструктуры, а также строительство и реконструкцию спортивных объектов для подготовки спортивных сборных команд Кемеровской области.

Министерство спорта России примет участие в осуществлении спортивных мероприятий Кузбасса в 2019-2021 годах. При этом возможно привлечение средств федерального бюджета, предусмотренных на финансовый год и плановый период Министерству.