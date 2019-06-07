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В столице Кузбасса стартовало открытое первенство Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов

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Турнир собрал под свои знамена не только наших спортсменов, но и гостей из разных регионов страны. После торжественного открытия начались большие баталии на малых столах.

Участвовать в теннисном турнире на кузбасской земле — престижно. Именно поэтому на неофициальный чемпионат России едут представители соседних регионов и даже Дагестана. На этот раз более 50 спортсменов. Популярности способствует и известность нашего земляка, ставшего чемпионом мира — Сергея Поддубного, который в одном из первых поединков не без труда переиграл Константина Скурихина из Алтайского края.

В регионе для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья настольный теннис — один из основных видов. Развивается также тяжёлая, лёгкая атлетика, футбол.

Турнир в Кемерове еще раз доказал, у людей с ограниченными возможностями — нет ограничений. Они играют на высоких скоростях и показывают настоящий бойцовский характер.

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