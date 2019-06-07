В Санкт-Петербурге завершается международный экономический форум. Итоги и важные решения для Кузбасса

Итогом плодотворной работы кузбасской делегации стали более 10-ка соглашений в самых разных сферах: транспорт, промышленность, наука, культура.

Укрепление связей, новые проекты и возможности. За два дня работы Петербургского экономического форума Кузбасс провел переговоры и подписал соглашения с несколькими регионами: Республиками Башкортостан и Чувашия, Красноярским краем, Пензенской, Архангельской, Ленинградской, Омской и Орловской областями.

Во время форума также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кемеровской областью и Санкт–Петербургом. Стороны обсудили перспективы совместного празднования 75-летия Победы. Кроме того, Сергей Цивилев выступил с идеей наладить прямой авиарейс из Кемерово в северную столицу России. Также были подписаны соглашения с «Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей» и компанией «ВЭБ-лизинг». Последняя будет строить «легкое метро» или скоростной трамвай в Новокузнецке.

Заключительный день Петербургского форума прошел также активно. Сергей Цивилев подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с губернатором Алтайского края и главой Республики Хакасия. На основе этого договора будет построена автомобильная дорога «Абакан – Бийск». Она соединит шесть регионов Сибири и обеспечит прямой выход на Китай и Монголию.

Всего два дня, а уже более 10-ка соглашений, которые открывают перспективы практически во всех сферах развития Кузбасса: от небольших проектов до международных связей.