В Кузбассе будет создана сельскохозяйственная производственная инфраструктура

Правительство Кузбасса намерено проводить мероприятия по улучшению инвестиционного климата, оказывать содействие в переговорах с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Проект предполагает строительство элеватора и иных объектов хранения вместимостью до 100 тыс. тонн зерновых и масленичных культур, а также строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры по приему на элеватор, хранению, обработке и отгрузке зерновых и масленичных культур, в том числе реконструкцию железнодорожных путей и автомобильных подъездных путей к элеватору. По предварительным расчетам инвестиции в проект составят 500 млн рублей.