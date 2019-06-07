Выездное совещание в столице празднования Дня шахтера

Делегация оценила темпы и качество нового дорожного полотна по трассе Белово-Гурьевск. В районном центре на всех запланированных участках идет ремонт улиц. Проложен асфальт по ул. Розы Люксембург, Шевченко и пер. Тельмана. На ул. Ленина заменены инженерные сети, строители приступили к укладке новых пешеходных дорожек, обустройству дополнительных парковочных мест, завозу грунта для газона. Вскоре начнется ремонт основного полотна, в планах — установка новых опор освещения и высадка деревьев. На ул. 30 лет Победы проложена первая в районе велосипедная дорожка, в планах — обновление всей дорожной инфраструктуры.

Ведется ремонт дороги и тротуаров на ул. Коммунистической и 40 лет ВЛКСМ, объездной дороги Гурьевск-Салаир. Вдоль «красной линии» в частном секторе устанавливается новый деревянный забор.

В рамках социально-экономического партнерства с ООО «Гурьевский рудник» стартовал ремонт фасада детского сада №1 «Ласточка» и ремонт школы №16.

Подарком к празднику для жителей района станет Сквер металлургов на пересечении ул. Ленина и Коммунистическая при содействии Гурьевского металлургического завода. На сегодняшний день здесь произведена замена тепловых сетей, выполнена планировка, начались подготовительные работы для укладки дорожек.

На строительной площадке парка им. Дмитрия Попова в Салаире строители на 70% выполнили устройство летней сценической площадки и трибун, на 50% установили ограждение. По старым фотоснимкам для парка будут изготовлены шесть скульптур, в числе которых и памятник Дмитрию Попову, который будет встречать гостей при входе. Также в зоне отдыха будут функционировать фонтан и танцплощадка, спортивные и игровые комплексы. Как рассказал Станислав Черданцев, проект парка один в один повторяет исторический проект образца 1950-х годов.

Рядом с парком во Дворце культуры продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Проведена замена кровли, скоро завершится чистовая отделка, монтаж отопительной системы, укладка паркета, установка оконных блоков и дверей. Стартовали работы по реставрации декоративных элементов, ремонту фасада и отделке крыльца.

В зоне отдыха областного значения «Салаирские плесы» к началу пляжного сезона проведен косметический ремонт кафе и административного здания, завезено около 1000 тонн песка, выполнено дополнительное озеленение территории, расширена автостоянка.