«Кухня погоды». Выпуск 83

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В столице Кузбасса стартовало открытое первенство Кемеровской области по настольному теннису среди инвалидов
Вниманию водителей! Обязательное лицензирование автобусных перевозок вступило в силу с 1 марта
В Новосибирской области прошли испытания на право ношения крапового берета среди бойцов Росгвардии со всей Сибири
В Санкт-Петербурге завершается международный экономический форум. Итоги и важные решения для Кузбасса
Правительство Кемеровской области заключило соглашение с Минспорта РФ
В Кузбассе будет создана сельскохозяйственная производственная инфраструктура