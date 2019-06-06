Кузбасс на Петербургском международном экономическом форуме. Итоги первого дня

Рабочую делегацию возглавляет Сергей Цивилев и представляет интерактивный стенд #Чистый уголь=Зелёный Кузбасс. Это региональный экологический стандарт, разработанный впервые в России.

В рамках форума Правительство Кемеровской области заключит целый ряд договоров с 10 регионами страны. Один из них будет подписан между Министерством природных ресурсов, Росприроднадзором и промышленными предприятиями Кузбасса. Цель — снижение выбросов в атмосферу.

Ещё одно соглашение достигнуто между Правительством Кемеровской области и «РЖД». Оно касается реализации мер по увеличению отгрузки продукции до 2035 года.

Официально закрепятся отношения между Кузбассом и «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей». Регион заключит соглашение о сотрудничестве с «Государственной транспортной лизинговой компанией» и «Талтэк».

На завтра также намечено подписание ряда соглашений. Они касаются сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и реализации проекта по внедрению роботизированной карьерной техники.