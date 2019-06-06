Территорию Кузбасса оцифруют с помощью дронов

Региональный проект будет реализован в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В текущем году специалисты КемГУ проведут цифровую аэросъемку над городом Кемерово. В 2020 году проектом будут охвачены и остальные территории области.

Итогом работы станут обновленные геопространственные данные в цифровом формате. Они помогут более эффективно фиксировать нарушения в кадастровой сфере, позволят увеличить доходные поступления в бюджет за несанкционированное использование земель и повысить объемы уплаченных налогов.