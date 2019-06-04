Определены победители областного конкурса «Молодая семья Кузбасса 2019»

Финал регионального конкурса состоялся накануне в музее-заповеднике «Томская писаница».

За звание самых активных и сплоченных боролись 5 семей из Мариинского и Кемеровского районов, Полысаева, Прокопьевска и Тайги. Все участники представили творческую историческую справку о памятниках прославленных земляков, сразились в спортивно-туристской эстафете. А в завершении исполнили любимые песни семьи.

Победу одержала семья Вольф из Прокопьевска. Они получили сертификат от губернатора Кузбасса на 100 тысяч рублей. Второе место и 70 тысяч рублей – у семьи Горевых из Кемеровского района, на третьем – семья Граф из Полысаева, которой достался сертификат на 50 тысяч рублей.