В День защиты детей компания «МРСК Сибири» провела для маленьких кузбассовцев настоящий праздник

Ребята не только играли, но и получали знания об электробезопасности.

Лето — пора беззаботных каникул. Но помнить об элементарных правилах электробезопасности нужно в любое время года. «МРСК Сибири» проводит для маленьких кузбассовцев познавательные уроки. А здесь еще и повод такой — День защиты детей!

Занятие по душе здесь нашёл каждый. Ребята фотографировались в разных декорациях. Расписывали вкусные пряники в виде лампочек. Преодолевали препятствия в «бродилке». В этой игре всё, как в жизни. Нарушишь правило электробезопасности — проиграешь. А алхимик на соседней площадке тем временем показывал детям увлекательные фокусы.

Праздник удался. Ребята зарядились позитивом на все каникулы. А ещё теперь они точно знают, электричество — не шутки. И обращаться с ним надо осторожно, чтобы не допустить беды.