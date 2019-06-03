Итоговые соревнования Всекузбасских игр школьников «Смелость быть первыми» прошли в Кемерове

Организатор мероприятия — Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

Настоящий праздник спорта состоялся накануне в областном центре. Совсем юные спортсмены представляли свои школы на Всекузбасских соревнованиях «Смелость быть первыми».

Состязания проходили по 5 дисциплинам: мини-футбол, пионербол, шахматы, плавание и лыжные гонки. Подводили итоги борьбы смелых как в личном зачете, так и в командном. Но награды — это не самое главное, как отметили все участники игр школьников. Важней — бесценное общение со сверстниками из разных уголков Кузбасса.

Пользу для себя отметили и педагоги. Подобных мероприятий для учащихся начальных школ в регионе еще не было. Сегодня Всекузбасские школьные игры позволили показать детям искусство командной работы и свое рвение к победе.

Особым сюрпризом на протяжении всего периода Всекузбасских игр школьников было и внимание к именинникам. Все, кто в день соревнований преодолел искушение праздновать важный день дома, были отмечены подарками и общими поздравлениями.