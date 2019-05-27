По всей России начался период сдачи Единых государственных экзаменов

Сегодня сдают литературу и географию.

Что такое метафора, какой город имеет наибольшую плотность населения и в чем заключается проблематика тургеневских «отцов и детей». На эти и другие вопросы отвечают выпускники кузбасских школ. Месяцы подготовки, уроки с репетиторами и факультативы. И вот он — долгожданный и волнительный час икс.

В каждом кабинете — общественные наблюдатели. Они следят за чистотой проведения экзамена. Переговоры, хождение по аудитории, пользование телефонами. За нарушения учеников ждут санкции. Удаление с экзамена, аннулирование результатов или штраф.

Нет ни шпаргалок, ни подсказок, ни помощи друга. Надежда только на собственные знания и удачу. ЕГЭ по литературе и географии для тех, кто в будущем намерен приобрести филологическое и естественнонаучное образование. А пока — нужно сделать все для того, чтобы получить заветные баллы.

В этом году в Кузбассе экзамен по литературе сдадут 954 человека, а по географии — чуть более четырехсот тридцати. Всего через экзаменационный процесс пройдут более 11 тысяч школьников. Следующий экзамен — 29 мая. Выпускникам предстоит сдать базовую или профильную математику.