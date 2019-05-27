Вова, Андрей и Дима – очередные герои проекта «Где ты, мама?»

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Три брата — Вова, Андрей и Дима — воспитанные, вежливые, доброжелательные. В быту они, в соответствии с возрастом, способны обслужить себя самостоятельно. Младший — Дима — активный и любознательный. Изучает алфавит, осенью пойдет в школу. Его братья уже грызут гранит науки. Хотя, как и все мальчишки, порой забывают про домашние задания. Старший – Вова — любит математику, но вытянуть на 4-ку предмет пока не удается. Среднему – Андрею — пришлось на время отказаться от развлечений, чтобы подтянуть успеваемость по всем предметам и закончить год вторым учеником. Но цель поставил и достиг. Понимает, в жизни любой предмет может пригодиться.

Несмотря на то, что Андрей закончил лишь третий класс, он увлекается химией. Около года назад ему в руки попала книга «Домашняя химия». За год мальчик поставил много опытов. Теперь хочет стать ученым и послужить на благо всего человечества.

Стать полезным для общества мечтает и Дима. Вова тоже грезит о популярности, но в другой отрасли.

Уже сейчас все трое братьев уделяют много внимания физической подготовке. Дима любит подвижные игры, Андрей — осваивает скалолазание и рукопашный бой, Вова — футбол.

Для будущих родителей телефон управления опеки и попечительства: 32-29-74, код Новокузнецка: (3843).