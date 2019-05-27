В городе Тайга состоялось торжественное захоронение останков героя Великой Отечественной войны Григория Ярового

Они были обнаружены в апреле этого года в Ленинградской области вологодскими поисковиками. В церемонии приняли участие губернатор области Сергей Цивилев, родственники погибшего солдата, представители поисковых отрядов, ветераны боевых действий Афганистана, юнармейцы.

Пятая строка снизу. Имя героя — на мемориале воинам-тайгинцам, павшим в боях за Родину. Григорий Абрамович Яровой пропал без вести в 1943 году. 76 лет семья ничего не знала о судьбе своего солдата. В апреле 2019-го прямо с места раскопок глава Вологодской области Олег Кувшинников позвонил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с новостью: останки нашего земляка найдены в Ленинградской области.

Истребитель Як-7б развалился еще в воздухе. Личность пилота удалось установить по вещам и бортовому номеру самолета. Григорий Яровой погиб 26 мая 1943, Ему был 21 год. Церемонию прощания решили организовать в день его последнего боевого задания.

Кузбассовец был удостоен награды «За оборону Ленинграда». Медаль так и не успел получить. Поисковикам предстоит еще одна работа — нужно подготовить документы для передачи удостоверения родственникам. Младшая сестра Валентина Абрамовна до сих пор помнит письма солдата. В них он писал: «Умрем, но врага не пропустим». Всю жизнь семья Яровых надеялась найти хоть какие-то сведения о своем герое. Новости пришли лишь месяц назад.

На митинге также состоялась передача останков бойца Красной Армии Алексея Спиридова представителям администрации Новокузнецка. Церемония захоронения пройдет в южной столице 22 июня в День памяти и скорби. Ещё один герой вернулся на родню землю. Для этих семей война наконец закончилась.