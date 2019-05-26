В городе Тайга состоялось торжественное захоронение останков героя Великой Отечественной войны Григория Ярового

Они были обнаружены в апреле этого года в Ленинградской области вологодскими поисковиками, которые нашли обломки самолёта и фрагменты медальона пилота из кузбасского города.

В церемонии приняли участие губернатор области Сергей Цивилев, родственники погибшего солдата, представители поисковых отрядов, ветераны боевых действий Афганистана, юнармейцы.

Близкие ничего не знали о судьбе солдата более 70 лет. После обнаружения останков, областные власти приняли решение захоронить бойца со всеми воинскими почестями на его родной земле. Мероприятия прошли в тот же день, в который много лет назад герой-кузбассовец отдал свою жизнь, защищая Отечество.