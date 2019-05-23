Территория новых возможностей. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с российский банком. Соглашение предусматривает активную совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития Кузбасса, укреплению его промышленного потенциала, обеспечению предприятий и населения широким спектром современных качественных банковских услуг.

«У банка большие преимущества, нам интересны те услуги, которые организация готова оказывать среднему и малому предпринимательству региона, а также в части строительства крупных объектов. Надеюсь на эффективное сотрудничество», — заключил Сергей Цивилев.