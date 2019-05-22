В Областном онкологическом диспансере специалисты присоединились к всероссийской акции «Бюст-мост»

Волонтёры-медики распространяли листовки в больнице имени Беляева и городской поликлинике №5. В памятках рассказывается о группах риска и методах самодиагностики — как одного из важнейших этапов раннего обнаружения новообразований в молочных железах.

Во Всемирный день борьбы с меланомой благотворительную акцию провели в виде бесплатных осмотров. Каждый, кто пришел и обследовался, получил консультацию по необходимым мерам профилактики.

Более ста жителей в областной столице смогли пройти обследование кожи. У семи обнаружили злокачественные образования на ранних стадиях: 4 случая меланомы и 3 случая рака кожи. Акция наглядно показала — в вопросах здоровья необходимо уделять особое внимание профилактике.