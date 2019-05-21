В родильном доме Областной детской клинической больницы открылись семейные палаты

Они предназначены для совместного пребывания мамы, малыша и ещё одного родственника.

Курс молодого отца. Пока новорожденный Тимофей Кириллович спит, родители получают консультации доктора. У Анастасии было кесарево сечение. Первые сутки вставать, а тем более ухаживать за ребенком — тяжело. Кирилл работает шахтёром. Пока старший ребенок с бабушкой, между сменами глава семьи ездит в роддом.

В семейной палате вместе с женщиной до выписки может жить не только муж, но и другой родственник. Сестра или, например, бабушка. Врачи в таком совместном пребывании видят только плюсы: родной человек рядом хорошо влияет на самочувствие молодой мамы.

Спокойна мама — счастлив папа. Для главы семьи такое пребывание тоже полезно. Здесь он обучается уходу за малышом под присмотром врачей. А значит, после выписки уже будет знать, как взять, запеленать или помыть ребенка.

В первые дни жизни новорожденному и родителям нужна так называемая связь «кожа к коже». Ученые доказали: дети, которые чаще контактируют с мамой и папой, лучше набирают вес, легче переваривают пищу. От прикосновений к собственному ребенку у матери выделяются пролактин и окситоцин — гормоны счастья и любви. Даже сама природа задумала, чтобы малыша как можно чаще брали на руки оба родителя и от этого были счастливы. Тем временем, Тимофея, его маму и папу выписали.