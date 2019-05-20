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В Кемерово горит крупный автомобильный центр Hyundai на проспекте Октябрьский

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В данный момент на месте работает 12 единиц техники МЧС. Полиция оцепила прилегающие территории. Огнем охвачено большая часть кровли здания.

Опасность возгорания в том, что в рядом расположена автозаправочная станция. На месте работает съемочная группа первого губернского телеканала . Подробности на сайте ctc-kuzbass.ru

Предприняты меры по недопущению распространения огня на близлежащую автозаправочную станцию.

По словам очевидцев, запах горящей резины чувствуется даже на пл.Советов. Источник подтверждает, что пламя с крыши перешло внутрь помещения.

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