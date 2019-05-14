:

Arrow
Arrow
Slider

Кузбасс присоединяется. 17 мая состоится Всероссийская акция «День посадки леса»

<< Вернуться назад

В Кемеровской области будут высаживать молодые деревья во всех городах и районах.

Весной на территории региона будет посажено больше 1 миллиона деревьев. В мероприятиях примут участие почти 300 тысяч жителей региона.

В Калтане, Междуреченске, Новокузнецком районе добровольцы посадят около 200 тысяч саженцев хвойных пород деревьев. Эта работа станет частью биологического этапа рекультивации нарушенных земель.

Для восстановления лесов кузбассовцы проведут посадку по традиционной технологии с применением мечей Колесова на площади 178 га. Лесничества пополнят свыше 550  тысяч молодых деревьев ценных хвойных пород.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально