Кузбасс присоединяется. 17 мая состоится Всероссийская акция «День посадки леса»

В Кемеровской области будут высаживать молодые деревья во всех городах и районах.

Весной на территории региона будет посажено больше 1 миллиона деревьев. В мероприятиях примут участие почти 300 тысяч жителей региона.

В Калтане, Междуреченске, Новокузнецком районе добровольцы посадят около 200 тысяч саженцев хвойных пород деревьев. Эта работа станет частью биологического этапа рекультивации нарушенных земель.

Для восстановления лесов кузбассовцы проведут посадку по традиционной технологии с применением мечей Колесова на площади 178 га. Лесничества пополнят свыше 550 тысяч молодых деревьев ценных хвойных пород.