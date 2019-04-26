Фестиваль «Таланты большой химии» прошёл в областном центре

Сотрудники Кемеровского «Азота» способны не только работать на предприятии, но и зажигать на большой сцене. На гала-концерте фестиваля «Таланты большой химии» определили победителей в четырех номинациях: вокал, инструментальное исполнение, хореография и оригинальный жанр.

Расчёты, анализы инвестиционных проектов — будни Михаила Протасова на химическом предприятии «Азот». Чтобы их разнообразить, уже второй год выступает на фестивале творчества «Таланты большой химии» с вокальными номерами. И, по мнению жюри, неплохо справляется. На этот раз в его коллекции диплом лауреата второй степени.

«Таланты большой химии» — фестиваль традиционный. Каждый год в нём участвуют творческие сотрудники предприятия со своими детьми. Начиная от поделок ручной работы, до акробатических номеров с цирковыми хулахупами. После отборочного тура 23 претендента на победу вышли в финал. Победителей определяли в четырех номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр, инструментальный номер.

На гала-концерте конкурса «Таланты большой химии» наградили дипломами и подарками победителей и призеров фестиваля. Ярким завершением мероприятия стало выступление Первого мужского хора кемеровского акционерного общества — фаворита зрителей. Представители лучших творческих номеров примут участие в праздничном концерте, посвященному Дню химика, который состоится в мае.