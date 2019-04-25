В столице Кузбасса прошёл семинар «Онкология не приговор. Стратегии предупреждения и лечения»

Участников форума объединяет поиск решения главной проблемы здоровья.

Журнал ««Siberian Life» организовал новую площадку, предложив выйти представителям медицины в публичное пространство. Поиски верных путей лечения онкологии — одна из основных тем научных трудов последнего времени. Опытом поделились врачи, разработчики продуктов питания, препаратов и представители компаний, занимающихся поиском мест лечения не только на территории России, но и за рубежом. А также те, кто не понаслышке знает о работе над собой во время болезни.

Спикеры рассказали о ежегодной диспансеризации, обследованиях, которые следует проходить регулярно, симптомах и методах предупреждения онкологических заболеваний. Организаторы форума постарались показать все возможные методы борьбы с одной из главных проблем медицины.