Мастер-класс «Театр стиля» прошел в областной столице

Как правильно создать первое впечатление и что на него влияет? Об этом кемеровчанкам рассказала эксперт по стилю и телеведущая Катя Гершуни в своём мастер-классе «Театр стиля», организованном журналом «Bellissimo».

Цвет, фасон, фурнитура, ткань, походка, жесты и взгляд. Нет второго шанса произвести первое впечатление. Но есть возможность подготовиться и быть во всеоружии. Как выглядеть стильно и дорого, располагать к себе людей и правильно подавать себя в обществе — об этом знает стилист и телеведущая Катя Гершуни.

«Театр стиля» — это модный вечер от журнала «Bellissimo». Здесь — тренды сезона, конкурсы, показы коллекций, приятное общение и советы от известного российского стилиста.

Модные встречи журнала «Bellissimo» — это праздник моды и красоты. Команда издания готовит ещё одно мероприятие. 25 марта в Кемерове пройдёт интеллектуальная игра «Лига первых». Успевайте зарегистрировать команду.