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В регионе произошли кадровые изменения

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Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн ушла в отставку. Лариса Теодоровна освобождена от замещаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.

Сергей Цивилев отметил значительный вклад Ларисы Зауэрвайн в развитие культуры Кузбасса. Губернатор выразил уверенность, что её организаторские способности, творческие навыки и талант в дальнейшем будут востребованы в родном регионе.

Исполнять обязанности начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области будет Марина Евса, проработавшая почти 10 лет директором Новокузнецкого драматического театра.

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