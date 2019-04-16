В регионе произошли кадровые изменения

Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн ушла в отставку. Лариса Теодоровна освобождена от замещаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.

Сергей Цивилев отметил значительный вклад Ларисы Зауэрвайн в развитие культуры Кузбасса. Губернатор выразил уверенность, что её организаторские способности, творческие навыки и талант в дальнейшем будут востребованы в родном регионе.

Исполнять обязанности начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области будет Марина Евса, проработавшая почти 10 лет директором Новокузнецкого драматического театра.