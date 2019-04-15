В Сосновом бору Кемерова не будут проводиться строительные работы

Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Готовится цифровая карта парка.

Сосновый бор в Кемерове — это крупнейшая зеленая зона на территории города. Площадь парка составляет почти 400 га. В планах у администрации области и губернатора — оцифровать полностью его территорию и создать паспорт по каждому отдельному дереву.

В бору растет около 30 видов деревьев и кустарников. Всего около 350 видов растений. Здесь водятся белки, бурундуки, зайцы, хорьки и ласки. Пять видов животных и девять видов растений занесены в Красную книгу Кемеровской области.

О необходимости сохранить бор говорили в обладминистрации. После изучения общественного мнения и проведенного анализа специалистами, губернатором принято решение о запрете любых работ, связанных с вырубкой здоровых деревьев.

Как отметил Сергей Цивилев, вопрос сохранения территории парка волнует каждого кемеровчанина. Жители Кузбасса могут принять участие в создании концепции нового Соснового бора и внести свои предложения. Чтобы «легкие» областного центра всегда дышали чистым воздухом.