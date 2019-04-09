«Смелость быть первыми». Очередной этап Всекузбасских спортивных игр школьников прошел в областном центре

В этом туре — только победители предыдущих раундов.

В Кемерове, в рамках третьего этапа, встретились команды-победители среди Кузбасских школ. С каждым туром конкуренция нарастает. Участники уже изучили своих соперников, знают их сильные и слабые стороны.

Плавание, шахматы, пионербол и мини футбол — ученикам начальных классов предстояло показать свои командные навыки на Всекузбасских спортивных играх «Смелость быть первыми». Внимание, реакция, скорость и сила — качества, которыми обязательно должен обладать победитель соревнований.

Кто займет призовые места, и какая школа станет победителем Всекузбасских спортивных игр ребята узнают 1 июня, в День защиты детей.