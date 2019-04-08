«СТС Кузбасс» объединяет поколения. На Первом Губернском стартует новый проект «Лента времени»

Мы готовимся к Дню Победы и приглашаем зрителей принять в нём участие.

Стоп! Снято! Екатерина Швед — первая участница проекта. Она записала свое видеопоздравление, выложила в социальные сети и поставила хэштег #лентавремени. В этом году, как и в прошлом, она отправится на улицы дарить Георгиевские ленты кемеровчанам. Стать волонтером сам адрес велел: Екатерина живет на улице Патриотов.

Подобные видео можете записать и вы! Для этого нужно рассказать о своем герое и снять на мобильный телефон поздравление с Днем Победы. Оправить его на наш сайт или выложить в социальные сети с хэштегом #лентавремени. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о вашем ветеране, если ваш ребенок — внук или правнук героя Великой Отечественной или вы — участник Афганского конфликта, и при этом ваш близкий встречал победу в 1945, отправляйте заявки на сайт ctc-kuzbass.ru. Кроме того, мы приглашаем всех участников военных действий 80-х пройти одной колонной во время шествия Бессмертного полка.

Мы перемотаем пленку на 74 года назад, чтобы герои вспомнили, как приближали Победу. Мы объединим поколения во время шествия Афганского полка Кузбасса, покажем правнуков Победителей и всех, кто хочет поздравить ветеранов с 9 мая.

Выкладывайте свои истории и поздравления в соцсети с хэштегом #лентавремени. И мы расскажем в эфире, что в каждой семье есть, кем гордиться.