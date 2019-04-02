Равнозначность терминов «Кемеровская область» и «Кузбасс» откроет для региона новые возможности

Об этом рассказал ректор опорного Кемеровского государственного университета Александр Просеков. По его словам, это позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, в том числе для реализации культурного кластера.
Об этом рассказал ректор опорного Кемеровского государственного университета Александр Просеков. По его словам, это позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, в том числе для реализации культурного кластера.
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